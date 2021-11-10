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Александр Овечкин угостил журналистов пиццей

21:29
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин угостил журналистов пиццей, сообщает корреспондент The Washington Post Саманта Пелл.

«Алекс Овечкин только что принес нам пиццу в пресс-центр «Кэпиталз» на тренировочной базе. «Когда вы голодны — вы голодны», — сказал Овечкин», — написала журналистка в Twitter.

9 ноября российский нападающий в матче с «Баффало» (5:3) забросил одну шайбу и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу.

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