Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин угостил журналистов пиццей, сообщает корреспондент The Washington Post Саманта Пелл.

«Алекс Овечкин только что принес нам пиццу в пресс-центр «Кэпиталз» на тренировочной базе. «Когда вы голодны — вы голодны», — сказал Овечкин», — написала журналистка в Twitter.

Alex Ovechkin just dropped off a pizza for us in the Capitals' media room at the practice facility.



«When you hungry, you hungry.» — Ovechkin — Samantha Pell (@SamanthaJPell) November 10, 202

9 ноября российский нападающий в матче с «Баффало» (5:3) забросил одну шайбу и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу.