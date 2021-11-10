Наместников признан второй звездой дня в НХЛ
11:26
Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников признан второй звездой минувшего игрового дня в НХЛ.
Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:2).
Первая звезда дня — нападающий «Нью-Джерси» Андреас Юнссон, на счету которого дубль в игре с «Флоридой» (7:3).
Третьей звездой дня признан вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, который отразил 42 броска из 44 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов.
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