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Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

11:26
Владислав Наместников (справа) забрасывает шайбу в ворота «Эдмонтона». Фото Instagram
Владислав Наместников (справа) забрасывает шайбу в ворота «Эдмонтона». Фото Instagram
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Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников признан второй звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:2).

Первая звезда дня — нападающий «Нью-Джерси» Андреас Юнссон, на счету которого дубль в игре с «Флоридой» (7:3).

Третьей звездой дня признан вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, который отразил 42 броска из 44 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов.

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Иван Торопцев все материалы автора
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