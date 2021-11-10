Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников признан второй звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:2).

Первая звезда дня — нападающий «Нью-Джерси» Андреас Юнссон, на счету которого дубль в игре с «Флоридой» (7:3).

Третьей звездой дня признан вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, который отразил 42 броска из 44 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов.