Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Анахаймом»
«Анахайм» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Остон Мэттьюс.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ватрано — 18 (мен., Мактавиш, Драйсдейл), 31:41 — 1:0. Таварес — 12 (бол., Райлли, Нюландер), 54:17 — 1:1. Мэттьюс — 30 (Марнер, Райлли), 62:12 — 1:2.
Вратари: Достал — Джонс.
Штраф: 29 — 24.
Броски: 28 (9+10+7+2) — 57 (18+15+22+2).
Наши: Любушкин (13.12/1/0), Минтюков (13.55/0/-1) — -.
4 января. Анахайм. Honda Center. 16135 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|4.01
|03:30
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 6
|4.01
|05:00
|
Анахайм – Торонто
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1