Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды, сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

«Овечкин не вышел на тренировку «Кэпиталз» сегодня. В команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление. До этого у него было два выходных дня после игры с «Каролиной» (29 марта)», — написала Пелл.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего Овечкина 42 забитых гола и 36 голевых передач в 66 матчах.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги (772 шайбы). На первом месте идет Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. Следующая игра команды пройдет 4 марта с «Миннесотой».