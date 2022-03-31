Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выразил восхищение выступлением одноклубника Коннора Макдэвида в этом сезоне, который достиг отметки в 100 (37+63) очков.

«Это очень впечатляет. Он мог бы набрать 100 очков и в дебютном сезоне, если бы не травмы. Каждую ночь он играет против лучших. Каждая команда пытается остановить его и фокусируется на нем больше всего, но каждый сезон он набирает 110, 120 очков, я даже не знаю. Это трудно сделать, но это впечатляет», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Для Макдэвида это пятый сезон в карьере, в котором он набрал как минимум 100 очков. Помимо канадца в истории НХЛ было всего пять игроков, которые набирали 100 очков в течение пяти сезонов до 26 лет. Среди них: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Дэйл Хаверчак, Бобби Орр и Брайан Троттье.