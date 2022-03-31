«Каждая команда пытается остановить его, но он набирает 110, 120 очков». Драйзайтль — о выступлении Макдэвида в текущем сезоне
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выразил восхищение выступлением одноклубника Коннора Макдэвида в этом сезоне, который достиг отметки в 100 (37+63) очков.
«Это очень впечатляет. Он мог бы набрать 100 очков и в дебютном сезоне, если бы не травмы. Каждую ночь он играет против лучших. Каждая команда пытается остановить его и фокусируется на нем больше всего, но каждый сезон он набирает 110, 120 очков, я даже не знаю. Это трудно сделать, но это впечатляет», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
Для Макдэвида это пятый сезон в карьере, в котором он набрал как минимум 100 очков. Помимо канадца в истории НХЛ было всего пять игроков, которые набирали 100 очков в течение пяти сезонов до 26 лет. Среди них: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Дэйл Хаверчак, Бобби Орр и Брайан Троттье.
|31.03
|02:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 Б
|31.03
|02:30
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 5 ОТ
|31.03
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|31.03
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|5 : 2
|31.03
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|0 : 3