«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 80 очками в 58 матчах.

«Вашингтон» идет на десятой строчке с 61 очком в 56 играх.