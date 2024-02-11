Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ в пустые ворота.

Шайба в игре с «Бостоном» (3:0) стала для 38-летнего россиянина 57-й в лиге, заброшенной в пустые ворота соперника.

Овечкин стал единоличным обладателем рекорда по числу голов в пустые ворота в истории НХЛ. Уэйн Гретцки забросил 56 подобных шайб — на одну меньше, чем у россиянина.

Также Овечкин, идущий вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сократил отставание от Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 60 голов.