«Бостон» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Форвард и капитан гостей, россиянин Александр Овечкин отличился в четвертом матче подряд и забросил 834-ю шайбу в лиге.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 73 очками в 52 матчах.

«Вашингтон» идет на 12-й строчке «Востока» с 53 очками в 50 играх.