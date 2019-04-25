Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Каролиной" (3:4 ОТ, 3-4).

– Обе команды были уставшими, – цитирует Овечкина Washington Post. – Игроки проводили много времени на площадке. Да, мы доминировали в первых двух периодах. Но пара отскоков, и "Каролина" вернулась в игру. Это была отличная серия. Было много жесткости и много разочарования.

Наша команда бывала в разных ситуациях: были и трудные времена, и хорошие. Но мы никогда не винили в ошибках кого-то одного. Главная ошибка была в том, что мы не реализовали моменты, "Вашингтон" не всегда играл правильно.

Это такая ситуация, когда сезон закончился, и вы это понимаете. Мы сражались в 82 играх регулярного чемпионата, а в седьмой игре плей-офф они забивают один гол. Все кончено. Это тяжело, особенно после прошлого года, но сейчас мы ничего не можем сделать.

В четвертьфинале Кубка Стэнли "Каролина" сыграет с "Айлендерс".

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