Александр Овечкин: "Когда ты номер один за всю историю - это очень прилично"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о том, как в детстве попал в хоккей. Также он оценил свой рекорд по очкам в НХЛ среди российских игроков. На этой неделе он опередил Сергея Федорова, набрав 1180-е очко в карьере.

- Вообще, я люблю все виды спорта. И футбол, потому что когда ты растёшь во дворе, во что играть? В салки, догонялки, футбол, баскетбол и теннис, - заявил Овечкин в интервью русскоязычной пресс-службе НХЛ. - Но хоккей мне сразу лёг на душу. Было тяжело. У родителей особо не было времени возить меня на тренировки, но как-то справлялись. Играли и в подъездах, и в квартирах. Хоккей у нас был на первом месте. Кто-то представлял себя вратарём, кто-то – нападающим, кто-то – защитником. Постепенно любовь переросла в дальнейшее развитие. В 15–16 лет начинаешь понимать, что надо либо дальше заниматься спортом, либо идти учиться, искать другую работу.

Бомбардирский рекорд? Конечно, это одно из самых важных моих достижений. Было тяжело, это заняло много времени, были разные испытания, трудности. И в команде, и в жизни. Когда ты "номер один" за всю историю – это одно из самых значимых достижений. Это очень прилично.