Александр Овечкин: «50 голов? Да как пойдет»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Чикаго» (6:0) в предсезонном матче рассказал о целях на сезон.

— Какую индивидуальную цель ставить перед собой на сезон? Снова забить 50 голов? Девятый «Морис Ришар»?

(Улыбается). Да как пойдет. Самое главное — играть хорошо, играть так, чтобы попасть в плей-офф, а там будет видно.

— Как прошла ваша поездка в Китай?

— Приняли нас хорошо, все было замечательно. Люди заинтересованы в хоккее, поэтому поездка только в плюс.

— Стоит снова провести выставочные матчи НХЛ в Китае?

— От нас же ничего не зависит. Это решение лиги, да и все зависит от расписания. Если скажут, поедем. (Виктория Булахова)