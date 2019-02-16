Александр Георгиев: "В "Рейнджерс" стал больше играть в стиле Лундквиста"

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев пообщался с корреспондентом "СЭ" после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (6:2).

– В команде все верят друг в друга, – заявил Георгиев. – Мы способны выиграть несколько игр и стать ближе к восьмерке.

– Какая разница между основным и запасным вратарем в НХЛ?

– Нужно себя подготовить, чтобы провести не 30, а 60-70 игр за сезон. Для этого должен появиться шанс.

– Хенрик Лундквист вас учит чему-нибудь?

– Мы очень хорошо общаемся. Я слежу за ним. Мы играем в разных стилях, но наш тренер требует, чтобы основы были одни. С тех пор, как я перешел в основную команду, стал больше действовать в его стиле.

– Как охарактеризуете свой стиль?

– Меньше лишних движений. С моим ростом тяжело играть чистый баттерфляй. Стараюсь читать бросок. Если верхом кидают, стараюсь оставаться в стойке. (Александр Чехов)​