Ахо вышел на четвертое место по хет-трикам в истории «Каролины»

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо вышел на четвертое место по числу хет-триков в истории клуба.

В ночь с 4 на 5 ноября форвард в пятый раз в карьере забросил три шайбы за «Харрикейнз» — он сделал это в игре против «Баффало» (5:3).

25-летний финн делит четвертую строчку по хет-трикам за «Каролину» с Рэем Ферраро, Эриком Коулом, Кевином Динином и Джоффом Сандерсоном.

Рекорд по числу хет-триков в составе «Каролины» принадлежит Эрику Стаалу (13). Второе место занимает Рон Фрэнсис (9), на третьей строчке — Блэйн Стаутон (7).