Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:24

Гавриков попал в рейтинг топ-20 «домоседов» НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Владислав Гавриков.
Фото USA Today Sports

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков попал в рейтинг топ-20 защитников-«домоседов» НХЛ по версии портала Daily FaceOff.

Рейтинг составлен на основе продвинутой статистики и опроса пяти анонимных представителей руководства лиги.

Гавриков занял 19-е место в списке защитников, выделяющихся исключительно оборонительными навыками. Первое место в рейтинге занял Джейкоб Слэвин («Каролина»), на втором месте — Аарон Экблад («Флорида»), на третьей строчке — Чарли Макэвой («Бостон»).

26-летний Гавриков выступает за «Коламбус» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-2».

Источник: https://www.dailyfaceoff.com/move-over-rod-langway-canes-jaccob-slavin-is-nhls-no-1-shutdown-defenseman/
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
American Thinker назвал Байдена разлагающимся на глазах и призвал к его отставке
Число погибших при пожаре в развлекательном центре Костромы выросло до восьми
Наводчица рассказала об ударе ВСУ по гостинице «Алиса» в Энергодаре
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монреаль» может обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 8 3 16
3 Айлендерс 11 7 4 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 11 3 8 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 11 7 4 14
3 Тампа-Бэй 11 6 5 13
4 Флорида 11 6 5 13
5 Детройт 10 5 5 12
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 11 7 4 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 02:00
Каролина – Баффало
 5 : 3
5.11 20:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
5.11 20:00
Детройт – Айлендерс
- : -
5.11 22:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
5.11 23:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 24
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 22
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 18
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Виктор Олофссон

Виктор Олофссон

Баффало

11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 4 1.72
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 6 1.92
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости