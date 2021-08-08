АХЛ утвердила новый формат плей-офф на следующий сезон

Американская хоккейная лига утвердили новый формат Кубка Колдера 2022 года, сообщает сайт лиги.

В общей сложности 23 команды получат право на участие в плей-офф после завершения регулярного сезона-2021/22.

После пяти раундов плей-офф будет определен победитель Кубка Колдера. Матчи первого раунда будут проходить до двух побед, второго и третьего — до трех, четвертого и пятого — до четырех.

От каждого из четырех дивизионов АХЛ в плей-офф попадут все, кроме двух команд. От Атлантического дивизиона в плей-офф будет шесть команд, пять — от Северного, пять — от Центрального и семь — от Тихоокеанского.