Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

АХЛ утвердила новый формат плей-офф на следующий сезон

15:51

Американская хоккейная лига утвердили новый формат Кубка Колдера 2022 года, сообщает сайт лиги.

В общей сложности 23 команды получат право на участие в плей-офф после завершения регулярного сезона-2021/22.

После пяти раундов плей-офф будет определен победитель Кубка Колдера. Матчи первого раунда будут проходить до двух побед, второго и третьего — до трех, четвертого и пятого — до четырех.

От каждого из четырех дивизионов АХЛ в плей-офф попадут все, кроме двух команд. От Атлантического дивизиона в плей-офф будет шесть команд, пять — от Северного, пять — от Центрального и семь — от Тихоокеанского.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее
Почему муза Михалкова Елена Соловей не хочет уезжать из США
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на запрет из-за приговора
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд