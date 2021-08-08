Марун уверен, что «Тампа» может в третий раз кряду завоевать Кубок Стэнли
Нападающий «Тампы» Патрик Марун уверен, что клуб из Флориды способен в третий раз кряду завоевать Кубок Стэнли.
«Я действительно думаю, что мы снова можем выиграть. Все зависит от здоровья ребят, общего состояния и отношения к делу. Мы переписываемся друг с другом, обмениваемся мнениями, и получается такая картина: нам удалось сохранить два ведущих звена, две первых пары защитников и лучшего вратаря в мире. В команду пришел Бельмар, у нас есть Колтон и Жозеф. Добавьте к ним Тэйлора Рэддиша, и все позиции закрыты. Так? В составе остались Брэйден Пойнт, Кучеров и Палат. Ни на секунду не сомневаюсь, что мы способны снова подняться на самую вершину. Ребята этого хотят. Ради этого мы играем», — цитирует Маруна The Athletic.
В финале Кубка Стэнли сезона-2020/2021 «Тампа» победила «Монреаль» со счетом 4-1 в серии.
Марун стал обладателем трофея в составе «Лайтнинг» по итогам сезонов-2019/2020 и 2020/2021, а в сезоне-2018/2019 он стал чемпионом в составе «Сент-Луиса». Форвард стал первым игроком в лиге за 57 лет, которому покорилось это достижение.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2756893/2021/08/07/pat-maroon-qa-on-cup-party-corey-perry-baby-and-lightning-running-it-back/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю