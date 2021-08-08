Марун уверен, что «Тампа» может в третий раз кряду завоевать Кубок Стэнли

Нападающий «Тампы» Патрик Марун уверен, что клуб из Флориды способен в третий раз кряду завоевать Кубок Стэнли.

«Я действительно думаю, что мы снова можем выиграть. Все зависит от здоровья ребят, общего состояния и отношения к делу. Мы переписываемся друг с другом, обмениваемся мнениями, и получается такая картина: нам удалось сохранить два ведущих звена, две первых пары защитников и лучшего вратаря в мире. В команду пришел Бельмар, у нас есть Колтон и Жозеф. Добавьте к ним Тэйлора Рэддиша, и все позиции закрыты. Так? В составе остались Брэйден Пойнт, Кучеров и Палат. Ни на секунду не сомневаюсь, что мы способны снова подняться на самую вершину. Ребята этого хотят. Ради этого мы играем», — цитирует Маруна The Athletic.