Агент Кузьменко: «Андрей чрезвычайно благодарен «Ванкуверу», но настало время для следующего шага»

Агент российского форварда Андрея Кузьменко Дэн Мильштейн прокомментировал обмен игрока из «Ванкувера» в «Калгари».

— Мы вели переговоры с «Калгари» и «Ванкувером» начиная с воскресенья, — сказал Мильштейн. — Прежде чем согласиться на обмен (для этого Кузьменко должен был снять запрет на обмены, прописанный в его контракте с «Кэнакс». — Прим. И.Р.), Андрей имел беседы с генеральным менеджером и главным тренером «Ванкувера». Сейчас он с нетерпением ждет момента, когда присоединится к «Калгари».

Он чрезвычайно благодарен «Ванкуверу» за поддержку, которую получал в течение полутора лет. Спасибо клубу за шанс играть в НХЛ и называть Ванкувер домом. Но настало время сделать следующий шаг в карьере.

В этом сезоне 27-летний Кузьменко набрал 21 (8+13) очко в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.