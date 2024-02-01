Мухамадуллин набрал первое очко в НХЛ за «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

22-летний россиянин сделал результативную передачу на Энтони Даклера, который забил на седьмой минуте и сделал счет 1:1. Для воспитанника «Салавата Юлаева» это первое результативное очко в третьем матче НХЛ в карьере.

В текущем сезоне Мухамадуллин провел 39 матчей в АХЛ, в которых набрал 26 (5+21) очков.