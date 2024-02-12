Агент Кучерова прокомментировал поведение игрока на конкурсах Матча звезд: «Его запомнили все!»

Агент Никиты Кучерова Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» прокомментировал поведение своего звездного клиента на конкурсах недавнего Матча звезд НХЛ.

— Никита — самый техничный и мастеровитый игрок современной НХЛ, лучший, на мой взгляд, хоккеист мира. Притом что он очень не любит обсуждать свою результативность, и мы с ним никогда этого не делаем, он идет в этом сезоне на 140 очков. Для него главное — победы, и то, как он в каждом матче отдается игре, никому не придет в голову ставить под сомнение.

Все это намного важнее того формата, в котором Никита решил общаться с фанатами на конкурсах Матча звезд. Да и в нем ничего страшного нет. Никто не запомнит, что делали многие другие на этих конкурсах, а его запомнили все! All-Star Game — шоу, а в шоу что главное? Придумать что-то необычное. То, что врежется людям в память. А на следующий день он вышел на саму игру, забил первый гол, потом отдал передачу — и вообще был одним из лучших среди лучших игроков мира. То есть проявил уважение к болельщикам в Торонто, которым и махал не раз.

Во время уикэнда Матча Звезд НХЛ, который проходил в Торонто с 1 по 3 февраля, болельщики освистывали российского форварда «Тампы» из-за того, что им не понравилось отношение Кучерова к соревнованию.