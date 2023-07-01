Агент Костина заявил, что игрок рад обмену в «Детройт»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Клима Костина, прокомментировал то, что хоккеист подписал двухлетний контракт с «Детройтом».

«У Клима есть желание играть в НХЛ, столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды. Ничего удивительного в этом обмене нет. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определенные финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять. Так делается и в североамериканских, и в российских клубах. «Эдмонтон» не мог дать Климу тот контракт, который он хотел», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 форвард сыграл за «Ойлерз» 57 матчей и набрал 21 очко (11+10). В плей-офф Костин провел 12 матчей и набрал 5 (3+2) очков.