Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был четкий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен.

Понимаем, что сделано только полдела, — нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением», — цитирует пресс-служба УЕФА Адамса.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.