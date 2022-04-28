Федоров снял проклятие «Вашингтона». После исторического гола на него налетел Овечкин

В 2009 году шайба Сергея Федорова вывела «Вашингтон» во второй раунд плей-офф НХЛ

В апреле 2009 года «Вашингтон» стал 21-й командой в истории Национальной хоккейной лиги, выигравшей серию, уступая по ее ходу 1-3.

Сергей Федоров стал автором победного гола в решающем матче первого раунда серии плей-офф между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», завершившемся со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Российский форвард отличился на 16-й минуте третьего периода, поразив ворота Хенрика Лундквиста броском из-под защитника.

После этого партнеры по команде кинулись поздравлять Федорова, а Александр Овечкин в прямом смысле напрыгнул на автора гола и чуть не повалил его на лед.