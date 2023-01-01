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Сегодня, 21:15

38-летний Павелски на год продлил контракт с «Далласом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джо Павелски.
Фото ХК «Даллас»

Нападающий Джо Павелски продлил контракт с «Далласом». 38-летний американец заключил новое соглашение на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста по новому договору составит 3,5 миллиона долларов. В контракте также прописан бонус размером еще в 2 миллиона.

Павелски в нынешнем регулярном чемпионате провел за «Старз» 38 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ форвард сыграл 1206 матчей, в которых набрал 961 (433+528) очко.

Джо Павелски
ХК Даллас Старз
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