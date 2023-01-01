38-летний Павелски на год продлил контракт с «Далласом»
Нападающий Джо Павелски продлил контракт с «Далласом». 38-летний американец заключил новое соглашение на один год, сообщает сайт клуба.
Зарплата хоккеиста по новому договору составит 3,5 миллиона долларов. В контракте также прописан бонус размером еще в 2 миллиона.
Павелски в нынешнем регулярном чемпионате провел за «Старз» 38 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ форвард сыграл 1206 матчей, в которых набрал 961 (433+528) очко.
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23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|4 : 2
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 2
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|1 : 2
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
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