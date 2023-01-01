Российский голкипер «Каролины» Кочетков стал лучшим новичком декабря в НХЛ

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков был выбран лучшим новичком декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В восьми матчах россиянин одержал семь побед, пропуская в среднем 1,63 гола за игру. Процент отраженных бросков — 93,9.

23-летний Кочетков в декабре также сделал два «сухаря». Он стал первым голкипером-новичком в истории франшизы «Каролины» и «Хартфорда», одержавшим семь побед в регулярном сезоне за календарный месяц.

В ноябре Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной». Срок соглашения рассчитан на 4 года. Средняя зарплата составит 2 миллиона долларов (общая сумма контракта — 8 миллионов).