Российский голкипер «Каролины» Кочетков стал лучшим новичком декабря в НХЛ
Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков был выбран лучшим новичком декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В восьми матчах россиянин одержал семь побед, пропуская в среднем 1,63 гола за игру. Процент отраженных бросков — 93,9.
23-летний Кочетков в декабре также сделал два «сухаря». Он стал первым голкипером-новичком в истории франшизы «Каролины» и «Хартфорда», одержавшим семь побед в регулярном сезоне за календарный месяц.
В ноябре Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной». Срок соглашения рассчитан на 4 года. Средняя зарплата составит 2 миллиона долларов (общая сумма контракта — 8 миллионов).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|24
|12
|54
|2
|Нью-Джерси
|36
|23
|13
|48
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|47
|4
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|28
|8
|60
|2
|Торонто
|37
|23
|14
|52
|3
|Тампа-Бэй
|35
|23
|12
|47
|4
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|5
|Баффало
|34
|18
|16
|38
|6
|Флорида
|37
|16
|21
|36
|7
|Оттава
|36
|16
|20
|35
|8
|Монреаль
|37
|15
|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|25
|14
|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|5
|Сиэтл
|34
|18
|16
|40
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|38
|11
|27
|29
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|4 : 2
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 2
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|1 : 2
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|34
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19