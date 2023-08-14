37-летний Крейчи объявил о завершении карьеры
Нападающий «Бостона» Давид Крейчи объявил о завершении профессиональной карьеры.
37-летний чех был выбран «Брюинз» под общим 63-м номером на драфте НХЛ-2004. За клуб он провел 1032 матча и набрал 786 (231+555) очков. В сезоне-2022/23 он сыграл в 70 матчах, в которых отметился 56 (16+40) очками.
В составе «Бостона» Крейчи стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.
Со сборной Чехии форварда дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира — в 2012-м и в 2022-м.
В НХЛ он два раза становился обладателем награды «Плюс/минус эворд», которые присуждается лучшему игрока сезона по этому показателю. Крейчи выигрывал ее в 2009 и 2014 году.
Ранее о завершении карьеры объявил другой ветеран «Бостона» Патрис Бержерон.
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