Овечкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин заявил, что результаты команды в предстоящем сезоне будут зависеть от подготовки к чемпионату.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, лучшие кондиции у меня были, когда я был совсем молодым. Опять же, все зависит от того, как мы подготовимся, как сложится сезон. Главное, чтобы все было без травм», — приводит слова Овечкина ТАСС.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт 37-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» на домашней арене разгромил «Флориду» со счетом 9:3 и впервые в истории стал победителем турнира.
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -