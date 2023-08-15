В Торонто на арене «Scotiabank Arena» появились фотографии Родиона Амирова

В Торонто на арене «Scotiabank Arena» появились фотографии в память о российском форварде Родионе Амирове.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Амиров проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

На драфте НХЛ 2020 года российский форвард был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.