36-летний Крейчи вернулся в «Бостон». Он подписал контракт на год

Нападающий Давид Крейчи согласовал контракт с «Бостоном». Соглашение рассчитано на один год, сообщает журналист Кевин Уикс.

Зарплата 36-летнего чеха составит 1 миллион долларов. Еще 2 миллиона он может получить в качестве бонусных выплат.

Прошлый сезон форвард провел в чемпионате Чехии и набрал 46 (20+26) очков в 51 матче регулярного сезона.

Также в составе сборной Чехии он выступал на Олимпиаде в Пекине и набрал 4 (1+3) очка в 4 встречах.

Крейчи был выбран «Бостоном» во втором раунде (под общим 63-м номером) драфта-2003. Он занимает восьмое место в истории «Брюинз» по результативности с 730 (215+515) очками в 962 матчах.

Напомним, что 8 августа «Бостон» также официально продлил контракт на год с капитаном команды Патрисом Бержероном.