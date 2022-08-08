«Бостон» подпишет контракт с нападающим Захой на год

«Бостон» подпишет контракт с нападающим Павлом Захой на год. Зарплата хоккеиста составит 3,5 миллиона долларов, сообщает PuckPedia.

25-летний чех находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее «Бостон» получил права на Заху, отдав за него «Нью-Джерси» нападающего Эрику Хаулу.

В прошедшем сезоне Заха набрал 36 (15+21) очков при полезности «минус 21» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его кэпхит по истекшему контракту составлял 2,25 миллиона долларов.

Ранее 8 августа «Мишки» подписали годичные контракты с двумя ветеранами — Патрисом Бержероном и Давидом Крейчи.