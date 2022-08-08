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Сегодня, 16:35

Бержерон подписал новый контракт на год с «Бостоном»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Патрис Бержерон.
Фото Global Look Press

Нападающий Патрис Бержерон официально подписал новый контракт с «Бостоном».

Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока составит 2,5 миллиона долларов. Также еще 2,5 миллиона он может получить в качестве бонусов, добавляет инсайдер Франк Серавалли.

Бержерон набрал 65 (25+40) очков в 73 играх прошедшего регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф добавил 7 (3+4) очков.

Нападающий в 5-й раз (рекорд) стал обладателем приза лучшему оборонительному форварду НХЛ — «Селки Трофи».

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.

Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.

Патрис Бержерон
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