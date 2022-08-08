Бержерон подписал новый контракт на год с «Бостоном»
Нападающий Патрис Бержерон официально подписал новый контракт с «Бостоном».
Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Зарплата игрока составит 2,5 миллиона долларов. Также еще 2,5 миллиона он может получить в качестве бонусов, добавляет инсайдер Франк Серавалли.
Бержерон набрал 65 (25+40) очков в 73 играх прошедшего регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф добавил 7 (3+4) очков.
Нападающий в 5-й раз (рекорд) стал обладателем приза лучшему оборонительному форварду НХЛ — «Селки Трофи».
Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.
Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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