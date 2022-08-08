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Сегодня, 18:06

Мичков занял 2-е место в рейтинге лучших проспектов драфта-2023 от The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский нападающий Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге лучших игроков доступных для драфта НХЛ-2023 от журналиста The Athletic Скотта Уиллера.

Возглавил этот рейтинг канадский форвард Коннор Бедард.

Третье место занял американский форвард Адам Фантилли.

Рейтинг The Athletic

Драфт-2023

1. Коннор Бедард («Реджайна», WHL) — нападающий

2. Матвей Мичков (СКА, КХЛ) — нападающий

3. Адам Фантилли (университет Мичигана) — нападающий

4. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL) — нападающий

5. Далибор Дворски (АИК, Швеция) — нападающий

6. Лео Карлссон («Эребру», Швеция) — нападающий

7. Брэйден Ягер («Муз-Джо», WHL) — нападающий

8. Эдуард Шале («Комета», Чехия) — нападающий

9. Мэттью Вуд (университет Коннектикута) — нападающий

10. Калум Ричи («Ошава», OHL) — нападающий...

12. Михаил Гуляев («Омские Ястребы», МХЛ) — защитник

23. Даниил Бут («Локо», МХЛ) — нападающий

Матвей Мичков
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