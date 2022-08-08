Мичков занял 2-е место в рейтинге лучших проспектов драфта-2023 от The Athletic
Российский нападающий Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге лучших игроков доступных для драфта НХЛ-2023 от журналиста The Athletic Скотта Уиллера.
Возглавил этот рейтинг канадский форвард Коннор Бедард.
Третье место занял американский форвард Адам Фантилли.
Рейтинг The Athletic
Драфт-2023
1. Коннор Бедард («Реджайна», WHL) — нападающий
2. Матвей Мичков (СКА, КХЛ) — нападающий
3. Адам Фантилли (университет Мичигана) — нападающий
4. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL) — нападающий
5. Далибор Дворски (АИК, Швеция) — нападающий
6. Лео Карлссон («Эребру», Швеция) — нападающий
7. Брэйден Ягер («Муз-Джо», WHL) — нападающий
8. Эдуард Шале («Комета», Чехия) — нападающий
9. Мэттью Вуд (университет Коннектикута) — нападающий
10. Калум Ричи («Ошава», OHL) — нападающий...
12. Михаил Гуляев («Омские Ястребы», МХЛ) — защитник
23. Даниил Бут («Локо», МХЛ) — нападающий
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -