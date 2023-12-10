Жеренко стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 5:2.

Первой звездой матча признан Натан Уокер, который забил один гол и отдал три результативные передачи. Второй звездой стал Дилан Коглан, забросивший две шайбы. Третьей звездой стал российский голкипер Вадим Жеренко, отразивший 34 броска из 35.