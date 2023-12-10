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Сегодня, 08:52

Жеренко стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 5:2.

Первой звездой матча признан Натан Уокер, который забил один гол и отдал три результативные передачи. Второй звездой стал Дилан Коглан, забросивший две шайбы. Третьей звездой стал российский голкипер Вадим Жеренко, отразивший 34 броска из 35.

Хоккей
Вадим Жеренко
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8 Сибирь 41 18 23 43
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1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
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