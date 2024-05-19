Дубль Козенса принес сборной Канады победу над Швейцарией в матче чемпионата мира

Сборная Канады обыграла национальную команду Швейцарии на чемпионате мира-2024 со счетом 3:2.

У победителей дубль оформил Дилан Козенс, еще одну шайбу забросил Ник Пол. Швейцарцы ответили точными бросками Кевина Фиала и Ромена Лефффеля.

Канада одержала шестую победу подряд и переместилась на первое место в таблице группы А с 17 очками. Швейцария осталась третьей (14).

В заключительном туре группового этапа канадцы встретятся с Чехией, а Швейцария сыграет с Финляндией.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Канада — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Козенс — 5 (бол., Таварес, Манджапане), 1:42 — 0:1. Фиала — 4 (бол., Хишир, Йоси), 11:15 — 1:1. Леффель — 2 (Тюркауф, Фора), 25:03 — 2:1. Козенс — 6 (бол., Манджапане, Таварес), 28:46 — 2:2. Пол — 1 (бол., Манджапане, Козенс), 30:39 — 2:3.

Нереализованный буллит: Андригетто (Швейцария), 29:24.

Вратари: Дженони — Биннингтон.

Штраф: 31 — 12.

Броски: 22 (9+7+6) — 23 (6+11+6).

Судьи: Хебайзен, Хрибик.

19 мая. Прага. o2 Arena.