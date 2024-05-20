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Сегодня, 00:10

Сборная Латвии в серии буллитов победила Словакию на чемпионате мира

Алина Савинова
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Сборная Латвии обыграла Словакию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2024 — 3:2 Б.

За Словакию в основное время по голу забили Мартин Поспишил и Петер Цегларик. У латвийской команды шайбы забросили Ральф Фрейбергс и Оскар Цибульскис. Победный буллит на счету Данса Локмелиса.

Словакия с 12 очками после 6 игр занимает четвертое место в турнирной таблице группы В. У Латвии 9 баллов и пятая строчка.

Чемпионат мира

Группа B

Словакия — Латвия — 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фрейбергс — 1 (Индрашис, Рих. Букартс), 18:39 — 0:1. Поспишил — 3 (Регенда, Иван), 42:06 — 1:1. Цегларик — 2 (Слафковски, Гривик), 58:16 — 2:1. Цибульскис — 1 (Индрашис), 58:40 — 2:2.

Победный буллит: Локмелис.

Вратари: Главай — Гудлевскис.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (20+10+12+1) — 43 (8+14+10+11).

Судьи: Викман, Хольм.

19 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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