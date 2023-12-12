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Сегодня, 14:02

В Федерации хоккея Белоруссии сообщили, что получили заявку от российского клуба на участие в чемпионате

Алина Савинова
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Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал, что организация получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, поездки, соперничество. Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», — приводит ТАСС слова Богдановича.

В белорусском чемпионате на данный момент выступают 12 команд.

Российские и белорусские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с весны 2022 года по решению Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/19514485
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