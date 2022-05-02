Вудкрофт высказался о прошедших выставочных матчах сборной Белоруссии с командой России в Туле
Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт высказался о прошедших выставочных матчах со сборной России в Туле.
— Какие ваши впечатления от игры?
— Мы немного медленно начали. Возможно, немного острожничали перед скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали пространства, многое позволяли в средней зоне и это привело к двум пропущенным шайбам. В перерыве поговорили о том, как можно перевернуть игру. К третьему периоду нам удалось сравнять счет, но допущенная ошибка привела к такому результату. Тем не менее, я доволен тем, как команда сумела собраться и вернуться в игру.
— Насколько важно проводить такие матчи. Есть ли надежда, что в 2023 году Россия и Белоруссия снова будут играть на чемпионате мира?
— Мы уже вчера говорили о том, что для обеих федераций такие матчи — отличная возможность заняться развитием новых игроков, открыть для себя новое поколение хоккеистов. Это возможность для неопытных ребят проверить себя на фоне, успевших о себе заявить, российских игроков.
— В двух матчах по ходу игры мы видели счет 2-2. В Беларуси есть игроки, которые заявляют о себе в НХЛ. Говорит ли это о том, что белорусский хоккей сейчас на подъеме?
— Белорусский хоккей сейчас находится на правильном пути, пути развития. Конечно, если бы ребята из НХЛ были сейчас в команде, они бы значительно усилили нашу сборную. То же самое можно сказать и о российской сборной. Та культура игры, которую мы сейчас прививаем в белорусской федерации основана на скорости, на хорошей технической обученности игроков. Вы видите, что мы способны сражаться на равных и вытаскивать игры. Безусловно, белорусский хоккей сейчас на подъеме.
Напомним, что в первой встрече, которая прошла 1 мая в Туле, россияне выиграли со счетом 5:2. Во второй игре также в Туле, 2 мая, Россия обыграла Белоруссию в овертайме со счетом 3:2.
(Дмитрий Барулев)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|3.05
|02:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -