Вудкрофт высказался о прошедших выставочных матчах сборной Белоруссии с командой России в Туле

Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт высказался о прошедших выставочных матчах со сборной России в Туле.

— Какие ваши впечатления от игры?

— Мы немного медленно начали. Возможно, немного острожничали перед скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали пространства, многое позволяли в средней зоне и это привело к двум пропущенным шайбам. В перерыве поговорили о том, как можно перевернуть игру. К третьему периоду нам удалось сравнять счет, но допущенная ошибка привела к такому результату. Тем не менее, я доволен тем, как команда сумела собраться и вернуться в игру.

— Насколько важно проводить такие матчи. Есть ли надежда, что в 2023 году Россия и Белоруссия снова будут играть на чемпионате мира?

— Мы уже вчера говорили о том, что для обеих федераций такие матчи — отличная возможность заняться развитием новых игроков, открыть для себя новое поколение хоккеистов. Это возможность для неопытных ребят проверить себя на фоне, успевших о себе заявить, российских игроков.

— В двух матчах по ходу игры мы видели счет 2-2. В Беларуси есть игроки, которые заявляют о себе в НХЛ. Говорит ли это о том, что белорусский хоккей сейчас на подъеме?

— Белорусский хоккей сейчас находится на правильном пути, пути развития. Конечно, если бы ребята из НХЛ были сейчас в команде, они бы значительно усилили нашу сборную. То же самое можно сказать и о российской сборной. Та культура игры, которую мы сейчас прививаем в белорусской федерации основана на скорости, на хорошей технической обученности игроков. Вы видите, что мы способны сражаться на равных и вытаскивать игры. Безусловно, белорусский хоккей сейчас на подъеме.

Напомним, что в первой встрече, которая прошла 1 мая в Туле, россияне выиграли со счетом 5:2. Во второй игре также в Туле, 2 мая, Россия обыграла Белоруссию в овертайме со счетом 3:2.

(Дмитрий Барулев)