Форвард сборной Белоруссии Чезганов назвал классной атмосферу на матче с Россией в Туле
Нападающий сборной Белоруссии Егор Чезганов после поражения от сборной России (2:3 ОТ) в товарищеском матче подвел итоги встречи. Игра прошла в Туле.
— Мы провалили первый период, потом как-то игра выровнялась. После первого гола поняли, что нужно делать. Пытались переломить игру. У нас получилось, но овертайм проиграли.
— Вы сказали, что поняли, что нужно делать. Что нужно было делать?
— Играть в свой хоккей. Не бояться ошибаться. Играть в тот хоккей, который мы умеем.
— Если подводить итог, то, каковы они для сборной Белоруссии? Удалось показать тот хоккей, который вы хотели?
— В обоих матчах мы провалили первые периоды. Когда забивали, начинали показывать свою игру и создавать моменты.
— Ваши впечатления от поддержки в Туле? В этом городе впервые играют сборные.
— Классная поддержка. Я уже здесь играл. Но такого не было. Атмосфера классная.
— Две шайбы за два дня против сборной России, где был Андрей Разин на скамейке. Неплохая заявка для следующего сезона?
— Это он меня стимулирует.
— Можно сравнить эту атмосферу с вашей родиной. У вас тоже есть такие небольшие города.
— Я думаю, можно посмотреть финал экстралиги. Где было 15 тысяч человек. Такого никогда не было в белорусском чемпионате.
— Могли представить, что однажды забьете Третьяку?
— Нет, — сказал Чезганов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым.
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|Каролина
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|116
|2
|Рейнджерс
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|52
|30
|110
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|Питтсбург
|82
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|38
|100
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|Айлендерс
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|Коламбус
|82
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|82
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|П
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|1
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|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
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|82
|32
|50
|74
|7
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|33
|49
|73
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|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
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|Первый раунд
|Счет в серии
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Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
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Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|3.05
|02:00
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Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:30
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Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
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