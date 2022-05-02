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Форвард сборной Белоруссии Чезганов назвал классной атмосферу на матче с Россией в Туле

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Нападающий сборной Белоруссии Егор Чезганов после поражения от сборной России (2:3 ОТ) в товарищеском матче подвел итоги встречи. Игра прошла в Туле.

— Мы провалили первый период, потом как-то игра выровнялась. После первого гола поняли, что нужно делать. Пытались переломить игру. У нас получилось, но овертайм проиграли.

— Вы сказали, что поняли, что нужно делать. Что нужно было делать?

— Играть в свой хоккей. Не бояться ошибаться. Играть в тот хоккей, который мы умеем.

— Если подводить итог, то, каковы они для сборной Белоруссии? Удалось показать тот хоккей, который вы хотели?

— В обоих матчах мы провалили первые периоды. Когда забивали, начинали показывать свою игру и создавать моменты.

— Ваши впечатления от поддержки в Туле? В этом городе впервые играют сборные.

— Классная поддержка. Я уже здесь играл. Но такого не было. Атмосфера классная.

— Две шайбы за два дня против сборной России, где был Андрей Разин на скамейке. Неплохая заявка для следующего сезона?

— Это он меня стимулирует.

— Можно сравнить эту атмосферу с вашей родиной. У вас тоже есть такие небольшие города.

— Я думаю, можно посмотреть финал экстралиги. Где было 15 тысяч человек. Такого никогда не было в белорусском чемпионате.

— Могли представить, что однажды забьете Третьяку?

— Нет, — сказал Чезганов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым.

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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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