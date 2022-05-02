Третьяк оценил игру сборной России в товарищеских матчах с командой Белоруссии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру сборной России в товарищеских матчах с командой Белоруссии в Туле.

«Матчи были важны и со спортивной точки зрения. Против белорусов играл молодой состав сборной России, многие хоккеисты впервые приняли участие в международных матчах такого уровня. А также познакомились с методиками физической и тактической подготовки, которым их обучает штаб национальной команды. Я прекрасно знаю, что дебютный матч в свитере сборной остается в памяти хоккеиста на всю жизнь. Надеюсь, что очень многие игроки в будущем превратятся в лидеров сборной, способных приносить команде самые престижные победы», — сказал Третьяк.

Президент ФХР сказал, что в двух матчах Россия — Белоруссия на льду было все, что свойственно международным матчам самого высокого уровня.

«В двух матчах против Белоруссии на льду было все, что свойственно международным матчам самого высокого уровня. Скоростные атаки и силовая борьба. Попытки реализовать большинство и нервная концовка. Тульским зрителям повезло увидеть даже такое редкое событие, как гол в исполнении вратаря. Не буду выделять конкретных хоккеистов — молодцами были все. Достойно исполняли тренерское задание. Но и белорусы выглядели достойно, здорово, демонстрировали настоящий спортивный характер. Пользу из этих матчей извлекли обе команды», — добавил Третьяк.

Напомним, что в первой встрече, которая прошла 1 мая в Туле, россияне выиграли со счетом 5:2. Во второй игре также в Туле, 2 мая, Россия обыграла Белоруссию в овертайме со счетом 3:2.

(Дмитрий Барулев)