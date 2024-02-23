Глава Иркутской области объяснил, почему хоккейный матч на Байкале провели 23 февраля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что хоккейный матч на Байкале с участием олимпийских чемпионов было решено провести 23 февраля, чтобы отдать дань уважения героям СВО.

«В прошлом году мы решили, что этот матч пройдет 23 февраля, чтобы чествовать героев спорта, героев, которые находятся в зоне СВО, и напомнить об экологической повестке. И получился хороший праздник для жителей как Иркутска, так и всей страны. Это привлекает и дает возможность отдать дань уважения тем, кто находится на передовой, героям спорта, всем жителям, добровольцам. Народ и армия должны быть едины», — приводит ТАСС слова Кобзева.

В матче, который состоялся на озере Байкал в пятницу, встретились сборные легенд хоккея и Иркутской области. За команду легенд выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Победу в этой встрече одержала сборная Иркутской области (8:7).