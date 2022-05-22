Тардифф: «Вопроса о лишении России членства в ИИХФ нет в повестке конгресса»

Вопроса лишения России членства в ИИХФ нет в повестке конгресса

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардифф сообщил, что вопрос о лишении России членства в организации отсутствует в повестке ежегодного конгресса.

«Вопроса лишения России членства в ИИХФ нет в повестке. В то же время будут обсуждаться другие решения по России и Белоруссии», — приводит ТАСС слова Тардиффа.

ИИХФ отстранил сборную России от участия в ЧМ-2022, который проходит в Финляндии. В конце апреля организация лишила Россию права на проведение чемпионата мира в 2023 году. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Конгресс ИИХФ пройдет в Тампере (Финляндия) с 26 по 29 мая.