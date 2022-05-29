В Международной федерации хоккея не исключили отстранения России и Белоруссии еще на сезон

Первый вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза сообщил, что отстранение России и Белоруссии может быть продлено еще на сезон.

«Мы приняли решение, что Россия и Белоруссия не будут играть весь сезон-2022/23. У IIHF один конгресс в сентябре, один в мае. Если конфликт России и Украины будет продолжаться, то через год мы сможем принять точно такое же решение на следующий сезон», — приводит «РИА Новости» слова первого вице-президента организации Петра Бржизы со ссылкой на чешские СМИ.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Решение было принято на экстренном заседании совета ИИХФ. Мужские сборные России и Белоруссии не выступили на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

Дисциплинарный комитет ИИХФ должен рассмотреть апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение об отстранении российских сборных от международных турниров 15 июня