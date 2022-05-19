Свищев отреагировал на переизбрание Третьяка на пост президента Федерации хоккея России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России.

«Переизбрание Владислава Третьяка — признание позитивной роли на этом посту, он уже много лет возглавляет Федерацию хоккея России. Он смог как спортивный функционер собрать вокруг себя профессионалов, которые многое сделали для мирового и российского хоккея.

Сейчас он уже должен будет проявить себя в новой роли — восстановление прав российских спортсменов в нынешней непростой ситуации. Третьяк обладает большим и непререкаемым авторитетом в мировом спорте, ему это по силам», — приводит слова Свищева ТАСС.

Третьяк занимает должность президента ФХР с 2006 года.