В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на «Кубке Будущего»
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что думает о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».
«Очень важно сейчас просто не навредить, любую информацию можно преподнести по-разному. Тренерский штаб нашей национальной команды и руководство ФХР должны внимательно изучить эту ситуацию и принять правильное и справедливое решение», — цитирует Свищева RT.
Спортсмены юниорской сборной России на награждение не захотели брать призы за второе место, выражая недовольство спорными решениями судей в финальном матче турнира со сборной Белоруссии (5:6 ОТ).
«Кубок Будущего» — 2024 проходил в Минске на «Чижовка-Арене». В нем принимали участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана, а также команды России U17 и U18
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