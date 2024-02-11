В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на «Кубке Будущего»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что думает о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».

«Очень важно сейчас просто не навредить, любую информацию можно преподнести по-разному. Тренерский штаб нашей национальной команды и руководство ФХР должны внимательно изучить эту ситуацию и принять правильное и справедливое решение», — цитирует Свищева RT.

Спортсмены юниорской сборной России на награждение не захотели брать призы за второе место, выражая недовольство спорными решениями судей в финальном матче турнира со сборной Белоруссии (5:6 ОТ).