Третьяк заявил, что ФХР планирует помогать исламским странам с тренерскими и судейскими кадрами

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что федерация будет помогать исламским странам тренерскими и судейскими кадрами. Турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан проходил в Казани с 14 по 17 января.

«Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет. Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами», — цитирует Третьяка ТАСС.

В рамках турнира была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран, куда вошло 13 государств, а также Федерация хоккея Республики Татарстан, с штаб-квартирой в Казани.