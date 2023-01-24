Тихонов: «Хоккей в России стократно популярнее футбола!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккей в России намного популярнее футбола и баскетбола.

«Хоккей в России стократно популярнее футбола! Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пустые трибуны. Какие ещё объяснения нужны? В футболе стадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше? В хоккее есть традиции. А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде», — цитирует Тихонова Legalbet.

18 декабря сборная России по хоккею проиграла Беларуси (4:5) по буллитам и не смогла завоевать Кубок Первого канала.