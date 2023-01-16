Каримов — о турнире в Казани: «Это соревнование очень полезно — надо попробовать молодежь»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Узбекистана Шукрилла Каримов считает, что турнир исламских стран в Казани полезен в том числе и для того, чтобы посмотреть в деле молодых хоккеистов.

«Турнир этот чисто любительский: без контактной борьбы, пробросов. Конечно, есть свои недоработки в правилах. Сегодня отменили гол, а в регламенте не написано, что есть видеопросмотр. Судьи приняли решение, а потом его отменяют. Но сами соревнования полезны — надо попробовать молодежь», — приводит слова Каримова ТАСС.

Соревнования среди команд исламских стран и Республики Татарстан проходят с 14 по 17 января.