Суд выдал исполнительный лист на взыскание 2,8 миллиона евро с рижского «Динамо»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выдать «Газпром экспорту» исполнительный лист на принудительное взыскание с рижского «Динамо» около 2,8 миллиона евро по решению третейского суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Электронное правосудие».

При этом хоккейный клуб должен уплатить регистрационный сбор в размере 20 000 рублей и арбитражный сбор в размере 803 709 рублей.

Причины финансовых претензий не уточняются. Однако в судебном акте говорится, что между «Газпром экспортом» и «Динамо» летом 2017 года был заключен договор спонсорской рекламы. Согласно допсоглашению к этому договору, все разногласия по нему, которые не были урегулированы в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным центром при Национальном институте развития арбитража в ТЭК.

Латвийский клуб был основан в апреле 2008 года и до 2022 года выступал в КХЛ. В марте 2022-го команда объявила о выходе из российской лиги в связи с ситуацией на Украине. В минувшем сезоне «Динамо» выступало в Высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею, однако из-за финансовых проблем клуб не выставил заявку на участие в сезоне-2023/24.