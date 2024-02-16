Хоккей
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2024
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 12:35

Суд выдал исполнительный лист на взыскание 2,8 миллиона евро с рижского «Динамо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выдать «Газпром экспорту» исполнительный лист на принудительное взыскание с рижского «Динамо» около 2,8 миллиона евро по решению третейского суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Электронное правосудие».

При этом хоккейный клуб должен уплатить регистрационный сбор в размере 20 000 рублей и арбитражный сбор в размере 803 709 рублей.

Причины финансовых претензий не уточняются. Однако в судебном акте говорится, что между «Газпром экспортом» и «Динамо» летом 2017 года был заключен договор спонсорской рекламы. Согласно допсоглашению к этому договору, все разногласия по нему, которые не были урегулированы в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным центром при Национальном институте развития арбитража в ТЭК.

Латвийский клуб был основан в апреле 2008 года и до 2022 года выступал в КХЛ. В марте 2022-го команда объявила о выходе из российской лиги в связи с ситуацией на Украине. В минувшем сезоне «Динамо» выступало в Высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею, однако из-за финансовых проблем клуб не выставил заявку на участие в сезоне-2023/24.

Источник: РИА Новости
Хоккей
ХК Динамо (Рига)
0
Читайте также
Овечкин заявил, что не готов играть в НХЛ до 50 лет
Фильм «Лед-3» вышел в прокат 14 февраля
Карлсон заявил об отсрочке неизбежного мира из-за финансовой помощи США Киеву
Москвичи выберут имя амурскому тигру из Московского зоопарка
В Совфеде назвали бредом заявление о планах ЕС жить без российского газа
ВС РФ поразили 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Ротенберг — о бане России: «ИИХФ управляют финны, они боятся нас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Куньлунь РС 63 22 41 50
10 Сочи 63 21 42 49
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 12:00
Амур – Барыс
 - : -
16.02 12:30
Адмирал – Трактор
 - : -
16.02 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости