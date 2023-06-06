Сборная России обыграла Казахстан на Кубке Континента по следж-хоккею

6 июня в Сочи стартовал традиционный Кубок Континента по следж-хоккею. Во втором матче турнира сборная России-1 обыграла Казахстан (8:0). Хет-трик оформил нападающий хозяев Максим Кузьминых. Три голевые передачи сделал защитник россиян Василий Варлаков.

По итогам первого игрового дня Кубка Континента таблицу возглавила Россия-1. На втором месте — Россия-2, обыгравшая Армению.

Положение в таблице:

1. Россия-1 (3 очка, разница шайб — 8-0)

2. Россия-2 (3, 7-0)

3. Армения (0, 0-7)

4. Казахстан (0, 0-8)