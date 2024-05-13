Крупные суммы страховок мешают вызову белорусских игроков НХЛ на матчи с россиянами

Президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал, что мешает штабу сборной Белоруссии вызвать белорусских игроков НХЛ на матчи с командой «Россия-25».

«В следующем году мы учтем все ошибки, сделанные в этом году. Будем уже непосредственно готовиться к туру сборных с учетом тех промахов, которые мы видим сейчас, учитывая формирование состава», — цитирует Богдановича ТАСС.