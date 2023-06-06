Форвард сборной России по следж-хоккею — о Кубке Континента: «Рады, что имеем возможность доказать, что мы — одни из лучших в мире»

Нападающий сборной России по следж-хоккею Айрат Хамзин прокомментировал «СЭ» победу над сборной Казахстана (8:0) на Кубке Континента.

— Вернулись в Сочи на Кубок Континента с положительными эмоциями. Рады болельщикам, рады, что нас пригласили и то, что мы имеем возможность доказать, что мы — одни из лучших в мире следж-хоккея. С Россией-2 будет очень принципиальная игра. Все хотят доказать, что они лучше. То же самое про сборную Армении. Все хотят выиграть золото. На сборах мы хорошо подготовились. Приехали на турнир подготовленными.